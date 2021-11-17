تفاصيل العثور على جثة تاجر متفحمة ومدفونة بسوهاج.. «حرقها لإخفاء جريمته»

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم، القبض على سائق متهم في واقعة قتل تاجر أدوات بلاستيكية بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

جثة متفحمة ومدفونة

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بالعثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر متفحمة وبها آثار طلق ناري.

وبالانتقال إلى محل البلاغ تبين أن الجثة لشخص يُدعى «فرج. ص. ا»، 50 عامًا، تاجر، وبها آثار طلق ناري في الرأس فتحة دخول وخروج، ومتفحمة ومدفونة بالمنطقة الصحراوية.

وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه مُبلغ باختفائه بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، عقب قيامه بتوزيع منتجات بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، كما كشفت التحريات أنه يقيم بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، ويعمل في مجال البلاستيك، ودائم التنقل بين القاهرة بسوهاج بسبب ظروف عمله.

الأمن يتمكن من فك اللغز

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «حمادة»، 40 عامًا، يقيم بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، يعمل سائق لدى المجني عليه، وخطط لجريمته قبل الواقعة بيومين، عقب علمه بأن المجني عليه قادم من القاهرة لتحصيل مبالغ مالية من بعض التجار في سوهاج.

المتهم أطلق النار على المجني عليه وحرق الجثة

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأضاف بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه برصاصه في الرأس، ثم حرق الجثة باستخدام بنزين، ودفنها حتى لا يتم التعرف عليها، واستولى منه على مبلغ مالي كان برفقته.