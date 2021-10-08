محتويات شبكة العروسة بدءا من 5 وحتى 15 ألف جنيه «على قد الإيد»

عندما يرغب الشاب في التقدم لإحدى الفتيات للزواج منها، يحرص على ترتيب أموره الماليه كافة، ومن أهم تلك الأشياء قيمة الشبكة التي يقدمها للعروس في الخطوبة، وذلك بالرغم من الأعباء الزائدة على الشباب والتي تتراكم عليه عند الزواج، بالبحث عن شقة الزوجية وتجهيزها بالكامل، سواء كانت تلك الشبكة من ذهب أو بشراء خاتم سوليتير، ويتحدد ذلك حسب القيمة المالية لها، ورغبة العروس أيضا.

وفي جولة لـ«الوطن» رصدت بها أسعار الذهب في محلات الصاغة المختلفة، أشار بعض تجار الذهب إلى أن الأكثر شيوعا عند شراء الشبكة هو الذهب، كما أنه وبعد ارتفاع أسعار الذهب الذي شهدته السنوات الأخيرة، أصبح متوسط شراء الشبكة تقدر بقيمة 10 آلاف جنيه، كما وجه عدد منهم عدة نصائح بشراء الذهب خلال تلك الفترة، إذ شهدت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في محلات الصاغة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، محتويات شبكة العروس بقيمة مالية تبدأ من 5 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، وفق حديث محمد مختار أحد تجار الذهب، والذي يمتلك عددا من المحلات في مناطق مختلفة، لـ«الوطن»، كالتالي:

محتويات شبكة العروس بقيمة 5 آلاف جنيه

يتجه الكثير من الشباب من محدودي الدخل، والراغبين في الزواج إلى شراء شبكة للعروس بقيمة مالية تقدر بـ5 آلاف جنيه، وأوضح مختار أن تلك القيمة يمكن شراء دبلة ومحبس بهم أو دبلة وخاتم، كما يمكن شراء دبلة ومحبس وخاتم ذات وزن خفيف، بقيمة تصل إلى 7 آلاف جنيه.

محتويات شبكة العروس بقيمة 10 آلاف جنيه

تعد تلك القيمة المالية هي القيمة الأكثر شيوعا عند شراء شبكة العروس، إذ يحرص الشباب على إسعاد الفتاة التي يرغبون في الزواج منها بشراء ما ترغب به في حدود قدرته والتي تتناسب مع تجهيزاته للزواج، إذ أوضح تاجر الذهب أن تلك القيمة مناسبة كثيرا بالنسبة لشاب يبدأ حياته.

وعن محتويات الشبكة بقيمة 10 آلاف جنيه، أوضح أنه يمكن شراء دبلة ومحبس وأنسيال ذات وزن خفيف، أو دبلة وخاتم ومحبس ذات وزن ثقيل، كما يمكن شراء دبلة وخاتمين وأنسيال خفيف بمبلغ يصل إلى 12 آلف جنيه.

محتويات شبكة العروس بقيمة 15 ألف جنيه

وأشار مختار إلى أنه هناك عدد كبير أيضا يقوم بشراء شبكة العروس بقيمة 15 ألف جنيه، ويمكن شراء دبلة وخاتمين ومحبس وأنسيال، أو دبلة وخاتم وأسورة بهم.