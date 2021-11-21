جامع: الدولة تتكفل بـ80% من مصاريف الشحن الموجه للسوق الأفريقي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ انعقاد قمة الكوميسا في القاهرة هي بغرض استلام رئاسة تلك القمة من دولة مدغشقر، لافته إلى أنَّ هناك أجندة واضحة يتمّ مناقشة كل العلاقات ما بين مصر والدول الأعضاء، وهي المنظمة التي تختص أساسًا بالعلاقات التجارية بين الدول.

جامع: الدولة تتوجه للتعاون والدخول للأسواق الأفريقية

وأضافت جامع، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات استضافه مصر لقمة الكوميسا، أنَّ هناك توجه من قبل الدولة للتعاون والدخول للأسواق الأفريقية، وأكبر دليل على ذلك هي المزايا والدعم المقدم وحوافز التصدير لفتح الأسواق التصديرية وخاصة في دول أفريقيا، حيث أنه وبعد تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الكوميسا فتمّ وضع خطة عمل حتى ننتهز فرصة رئاسة مصر لهذا العالم للخروج بالنتائج الإيجابية جراء ذلك في 23 من الشهر الحالي.

جامع: نعمل وفق خطة عمل لتعزيز الإنجازات

وأوضحت أنَّ مصر تعتبر من أوائل الدول في تجمع الكوميسا في أعلى معدلات التصدير في تجمع الأفريقي للكوميسا، «نعمل وفق خطة عمل من أجل تعزيز ما تمّ إنجازه سابقًا».

واستكملت وزيرة التجارة: «خطة العمل تتضمن فتح الأسواق الأفريقية، مع مراعاة كل التحديات التي تواجهنا كالخطوط الملاحية والشحن، ونمنح حوافز خاصة لمن يتولى الشحن، والدولة تتكفل بـ80% من مصاريف الشحن الموجه للسوق الأفريقي».

ويعد السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لقمة الكوميسا هي أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: «مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي»، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة.