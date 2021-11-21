أسعار الفائدة في 7 بنوك قبل آخر اجتماع للبنك المركزي في 2021

يترقب العملاء والمدخرون في البنوك المصرية موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب انعقادها في منتصف شهر ديسمبر في آخر اجتماعات اللجنة في عام 2021؛ بعد أن أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي لتستقر عن مستوى 8.25% للإيداع و8.75% للأقراض والخصم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وترصد «الوطن» أسعار الفائدة على الشهادات التي تقدم أفضل العوائد بالنسبة للمدخرين أو عملاء سواء بالبنوك التابعة للدولة مثل الأهلي ومصر والقاهرة أو البنوك بالقطاع الخاص:

1- شهادة الاستثمار البلاتينية التي يقدمها البنك الأهلي بعائد 11%

- العائد السنوي للشهادة فيبلغ نحو 11% سنويا.

- الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة نحو 3 سنوات.

- يصرف العائد شهريا.

2- شهادة القمة من بنك مصر 11%

- الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة نحو 3 سنوات.

- العائد السنوي 11% سنويا.

- يصرف العائد شهريا.

3- الشهادة الثلاثية من ميد بنك 11.25%

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر فائدة الشهادة نحو 11.25% سنويا.

- يصرف العائد شهريا.

4- شهادة البريمو الثلاثية الثابتة من بنك القاهرة

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه.

- سعر الفائدة 10.5%.

- يصرف العائد ربع سنوي.

5- شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري شهادة بعائد يصل إلى 11%

- الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة نحو 3 سنوات.

- العائد السنوي للشهادة 11% سنويا.

- يصرف العائد شهريا.

6- شهادة التعمير الثلاثية من بنك التعمير والإسكان

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد السنوي 11%.

- يصرف العائد كل 6 أشهر.

7- شهادة الشمول من البنك العقاري المصري

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه.

- بسعر الفائدة 11.25% سنويا.

- يصرف العائد كل 3 أشهر.