افتتاح ورشة عمل لتدريب العاملين بمكتبات جامعة أسيوط على الفهرسة الآلية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل «الفهرسة الآلية» للعاملين في مجال المكتبات الجامعية، التي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور خالد عارف، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، وخالد عمران، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وحوالي 60 متدرب من موظفي المكتبات الجامعية.

المكتبات أنجح قطاعات الجامعة في مجال التحول الرقمي

وأكد الدكتور المنشاوي أهمية هذه الورشة التدريبية للعاملين في الإدارة العامة للمكتبات التابعة لقطاع الدراسات العليا، مشددا على حرص إدارة الجامعة على تسخير سبل الدعم كافة لإدارة المكتبات، والتي تعد أنجح قطاعات الجامعة في مجال التحول الرقمي، وتتميز بتنظيم عدد كبير من ورش العمل والدورات التدريبية، في إطار خطتها لتدريب جميع العاملين بها، البالغ عددهم 800 موظف على التحول الرقمي، ولرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي.

وأشاد نائب رئيس جامعة أسيوط، بجميع القائمين على هذه الورشة، متمنيا للمتدربين مزيدا من التفوق والتطور والتميز، ليتمكنوا من تقديم خدمات متميزة لطلاب الجامعة وباحثيها.

فهرسة الكتب وضبط التسجيلات

في سياق متصل، أوضح خالد عارف، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، أن ورشة العمل تتضمن عددا من المحاضرات الهامة، وهي فهرسة الكتب والرسائل الجامعية، وضبط التسجيلات، وبنك المعرفة المصري، وتكشيف مقالات الدوريات، وتفعيل العمل بالمكتبات.

ولفت «عارف» إلى أن الدورة التدريبية تمتد على مدار 5 أيام، في الفترة من 21 وحتى 25 من نوفمبر الجاري.

المحاضرين فى الورشة

ونوه مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، إلى أن الورشة يحاضر فيها الدكتور طارق كمال عبدالحميد، من كلية الهندسة، إلى جانب مجموعة متميزة من موظفي الإدارة العامة للمكتبات، وهم: أمل محمد جمعة، مدير إدارة شؤون المكتبات، وأميمة سعد الدين، وإيمان صلاح رمضان، من الإدارة العامة للمكتبات، مؤكدا أن المتدربين سوف يحصلون في نهاية الورشة على شهادات تفيد حضورهم، واجتيازهم الاختبار النهائي بنجاح.

وشدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بقطاع المكتبات الجامعية، الذي يعد حيويا، سواءً لطلاب الجامعة أو الدراسات العليا، ما يدفع الجامعة لتسخير إمكاناتها كافة، لدعم هذا القطاع، وتوفير أجواء عمل مهيئة للتطوير الرقمي الذي يشهده حاليا.