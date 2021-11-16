رئيس جامعة أسيوط: نسبة المطعمين بلقاح كورونا بين العاملين بلغت 98%

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك وفق النسبة المعلنة اليوم، والتي بلغت 98% من إجمالي العاملين البالغ عددهم 29299 موظفا، موضحا أن نسبة 2% من العاملين من أصحاب الظروف الاستشنائية التي حددتها وزارة الصحة من إعفائهم من التطعيم باللقاح، مثل المتعافين من الإصابة بالفيروس أو السيدات الحوامل والمرضعات من الذين قاموا بتقديم شهادات صحية تفيد ذلك.

تخصيص مقرات لتطعيم الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أنه تم تخصيص مقرات لتطعيم الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة، كما تم الانتهاء من تطعيم كافة طلاب المدينة الجامعية، وطلاب الفرقة الأولى الجدد، موضحا أن إدارة الجامعة تمنع صدور كارنيه العام الجامعي الجديد دون تقديم شهادة تفيد بحصول الطالب على التطعيم.

وأشار «الجمال» أن نسبة المطعمين بين أعضاء هيئة التدريس تجاوزت 71%، وذلك على مستوى كليات الجامعة، ولا يحق لغير المطعمين من تقديم محاضرات علمية أو عملية، وذلك تنفيذاً لقرارات الحكومة السارية من أمس، وذلك للإسراع من انتهاء تطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي.

منع دخول غير المطعمين لجامعة أسيوط

وكانت جامعة أسيوط بدأت أمس الإثنين 15 نوفمبر، في تطبيق القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بشأن منع غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا من الدخول من بوابات الحرم الجامعي، واعتبار الممتنعين عن أخذ اللقاح في فترة انقطاع عن العمل حتى تقديمه ما يفيد حقنه باللقاح أو إجراء تحليل PCR كل أسبوع.