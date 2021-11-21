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محمود مسلم

منتدى اقتصادي للبرلمان العربي بالتعاون مع منظمة التنمية الإدارية

كتب:

الوطن
01:45 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

ينظم البرلمان العربي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى عربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تحت عنوان «التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، خلال الفترة 29-31 مارس 2022 بجمهورية مصر العربية.

مناقشة تحديات الاقتصاديات العربية خلال جائحة كورونا

وتأتي أهمية هذا المنتدى من دوره في دعم ركائز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وكذلك دوره في توفير شبكة أمان مهمة وضرورية تساهم في معالجة ما تعرضت له الاقتصاديات العربية خلال جائحة كورونا، وتقديم الأفكار والحلول العلمية للخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الاقتصادية.

وفي هذا السياق، وبناء على توجيهات رئيس البرلمان العربي، قام المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتوقيع مذكرة تفاهم، تتضمن أسس ومتطلبات التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم هذا المنتدى الهام.

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