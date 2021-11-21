استمرار شفط مياه الأمطار وتغطية كابلات الكهرباء بشوارع الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من اجتياز أول اختبارات الشتاء، حيث أزالت الجهات المعنية آثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، من خلال التواجد الميدانى السريع لفرق ومعدات شفط المياه.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع، خلال جولاته التي استمرت على مدار يوم أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو وسفنكس وأحمد عرابي وميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومحور محمد أنور السادات.

تطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس، بتطهير مصارف مياه الأمطار، وتجهيز المعدات، وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات، وتكليف مسؤول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

تمركز سيارات الشفط في أماكن تراكمات المياه

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

تغطية الكابلات ومصادر الكهرباء وبالوعات صرف الأمطار

وكلف المحافظ بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار، حفاظا على السلامه العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر تعليق الدراسة اليوم الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية.