محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الرماية وحدائق الأهرام

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير ميدان الرماية وبعض الشوارع المحيطة والمتفرعة منه وحدائق الأهرام، في إطار رفع كفاءة عددا من الطرق والمحاور المرورية ومتفرعاتها لتسهيل الحركة المرورية.

رفع كفاءة الأسوار والمسطحات الخضراء

واطمئن المحافظ على نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأسوار والمسطحات الخضراء وطبقة الرصف بالطريق وأرصفة المشاه، مشددا على الشركة المنفذة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال لما لها من أهمية، خاصة وأن ذلك القطاع يشهد تنفيذ أعمال محطات مترو الأنفاق.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وتيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم.