محافظ الجيزة: تعطيل الدراسة غدا لا يعني غلق المصالح الحكومية

قال محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، إن المحافظة، تعرضت لموجة من تقلبات الطقس، بداية من عصر اليوم، وترواحت كثافتها بين المتوسطة والخفيفة، متابعًا: «من منتصف الليل، كان هناك انتشار مكثف لمعدات المحافظة في مدن وقرى الجيزة»، مؤكدًا أن تعطيل المدارس لا يعني تعطيل المصالح الحكومية بالمحافظة: «المصالح الحكومية موجودة ويوم عمل عادي، لكن تعطيل الدراسة يستهدف الأطفال الصغار حتى لا يتعرضوا للمشقة أثناء ذهابهم أو عودتهم من المدارس».

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» أن أجهزة المحافظة التنفيذية، اتخذت الاستعدادات الكافية منذ مساء أمس، الجمعة: «الأجهزة اضطلعت بدورها على أكمل وجه، ومتواجدة على رأس أجهزة المحافظة على الأرض لمتابعة عمليات كشط التجمعات المائية ولم تكن تجمعات كبيرة».

أتوقع تصريف المياه المتراكمة في الشوارع خلال ساعتين

وتابع محافظ الجيزة، بأنه يُتوقع في غضون ساعتين، أن نشهد نهاية عمليات تصريف المياه المتراكمة في الشوارع، جراء الأمطار، ما لم تسقط أمطار أخرى خلال الساعات القادمة: «حركة المرور تسير بانتظام ولدينا تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة، سواء شركة المياه والشرب والحماية المدنية بالداخلية، وأجهزة المحافظة في المدن والقرى، الذين تواجدوا على الأرض منذ منتصف ليل البارحة».

تعاون مع هيئة الأرصاد الجوية

وشدد، على أن المحافظة تتعاون بشكل وثيق مع هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة حتى تلقي إشارة بعبور موجة الطقس السيء وأن الأمور عادت لمجاريها.

وحول تعطيل الدراسة، أكد أنه جرى تعليق الدراسة تحسباً لسقوط الامطار خاصة أن هناك طلبة يتنلقون عبر الطرق بالاخص في وجود مدارس خارج الكتلة السكنية وحفاظاً على أولادنا المتنقلين عبر المطار خشية تجدد سقوط الامطار أو نشوء تجمعات مائية.