محافظ الجيزة يقود مجهودات شفط مياه الأمطار بالطرق والمحاور

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية، شملت أحياء العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

محافظ الجيزة يعاين الحالة العامة للشوارع بعد سقوط الأمطار

وقاد محافظ الجيزة مجهودات شفط مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة وشوارع التحرير والنيل والتحرير والسودان وعاين على الطبيعة الحالة العامة لتلك المحاور.

وأشار المحافظ إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

المحافظ يؤكد: مستمرون في التواجد بالشارع لحين تحسن الأحوال الجوية

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا التواجد الميداني بالشارع لحين رفع كافة مياه الأمطار ولحين تحسن الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن المحافظة دفعت بعدد 4 شفاطات بكل حي ومركز وعدد 16 شفاطا للهيئة العامة للنظافة وعدد 85 شفاطا من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي و2 عربات مجهزة لمواجهة السيول بالصف وأطفيح و10 ماكينات كيبوتا على عربات صغيرة للتحرك بالمناطق والبؤر الساخنة وعدد 2 بدال ديزل بطريق إسكندرية الصحراوي مع زيادة الأعداد وتنوع خطط نشر المعدات وفقا لمستويات الأمطار.