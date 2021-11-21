وزير الاتصالات يغادر إلى دبي للمشاركة في القمة العالمية للصناعة

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تعقد فعاليات القمة بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين، لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.

وبحسب بيان، فالقمة العالمية للصناعة والتصنيع، مبادرة مشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتعقد فعاليات القمة هذا العام تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، حيث تتناول أهمية تبني التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتسليط الضوء على تعزيز التكامل بين البشر والآلات.

ويعقد على هامش القمة، العديد من الفعاليات وحلقات نقاشية، وجلسات تفاعلية، وأنشطة داعمة للشباب، وأنشطة خاصة بمبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، مثل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي.

وتضم فعاليات القمة، تنظيم أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، والذي سيعقد على مدار أسبوع، لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.