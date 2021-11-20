تعقيبا علي تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد اسوان بعد تطويره بشكل حضاري

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مع المنشور الذي قام بنشره معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعملية تطوير وتحديث أحد مكاتب بريد بمحافظة أسوان ، حيث ابدى رواد الموقع اعجابهم بما اصبح عليه المكتب بما يليق بتاريخ وعراقة واحد من اهم الكيانات التاريخية وهو البريد المصري.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد نشر علي صفحته الرسمية على الفيسبوك أن مصر تذخر بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها وتؤكد عراقة حضارتها، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس ببعيد عن هذا المشهد.

حيث يمتلك البريد المصرى عدداً من المكاتب المنشأة منذ أكثر من ١٠٠ عام والتى تتميز بطرز معمارية رائعة تنتمى للحقب التاريخية التى تنتمى إليها تلك المكاتب.

وأكد الوزير أنه تم البدء بخطة لتطوير المكاتب التاريخية ورفع كفاءة الخدمة بها، وكانت نقطة البداية من محافظة أسوان التى تفيض بمعالمها العريقة، انتهت أعمال التطوير بالفعل بأحد المكاتب

واعرب طلعت عن سعادته من رضاء المواطنين عن الترميم وسعادتهم به حيث سيتم افتتاحه قريبا، مضيفا اننا أوشكنا أيضا على الانتهاء من تطوير مقر متحف البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة وقمنا بمضاعفة عدد قاعات العرض به، فزادت من قاعتين إلى ١٣ قاعة واستخرجنا حوالى ٢٠٠٠ قطعة من المخازن، تمهيدا لافتتاحه قريبا إن شاءالله.

واوضح الوزير انه سيتم استكمال جهود التطوير والحفاظ على كل ما يمثل إرثاً حضارياً تليداً لمصر أثناء عملنا نحو بناء مصر الرقمية، تلعب فيه التكنولوجيا دوراً رئيسياً فى التقدم والتنمية.