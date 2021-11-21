التجارة تبحث رئاسة مصر لـ«كوميسا».. خطة مصرية طموحة لتحقيق أهداف التجمع

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، استعرض استعدادات مصر وسكرتارية التجمع لاستضافة القمة الـ21، وخطة مصر الطموحة فيما بعد ترأسها القمة للمرة الثانية، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

زيادة التعاون مع دول الكوميسا

وقالت الوزيرة، بحسب بيان، إنّ مصر ترحب باستضافة قمة الكوميسا الحادية والعشرين وترأسها لتجمع الكوميسا لمدة عام للمرة الثانية، حيث يتضمن ترأسها التجمع خططا طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة، لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا خلال المرحلة المقبلة.

استعدادات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27

وأوضحت جامع، أنّ الدولة المصرية بدأت الاستعدادات الخاصة لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وما يستتبعه من التوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء، خاصة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة، مشيرة إلى أنّ تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر والطاقة صديقة البيئة، يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.

خطة زمنية لتحقيق أهداف مصر في «كوميسا»

ولفتت الوزيرة إلى أنّه بمجرد انعقاد قمة الكوميسا وتسلم مصر لرئاسة التجمع، سيتم تكثيف اللقاءات على مستوى الخبراء والفنيين، لوضع خطة عمل زمنية لتحقيق ما تصبو إليه مصر خلال ترأسها للتجمع، موضحة أنّ انعقاد أعمال القمة في العاصمة الإدارية الجديدة، فرصة متميزة لاطلاع الإخوة الأفارقة على هذا الصرح الهائل الذي أُنشئ على الطراز العالمي، ويعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى.

رؤية مصر لرئاسة «كوميسا»

وأشارت جامع إلى أنّ رؤية مصر لرئاسة الكوميسا، تستهدف تشجيع تكامل الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والإنتاجية والاستثمارية، لتسريع وتيرة التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الإقليم، من خلال تنفيذ عدد من المقترحات خلال رئاستها للتجمع، بهدف تنمية التجارة البينية بين دول التجمع، وحث الدول الأعضاء على تطبيق التزاماتها، وتنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي.

«كوميسا» تفخر بترأس مصر لها

من جانبها، أكدت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، أنّ التجمع يفخر بترأس مصر لـ«كوميسا»، خاصة وأنّها في حاجة ماسة إلى قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر، للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا، التي عصفت بالعالم أجمع وبالتالي بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أنّ مصر تعد من أكبر القوى الاقتصادية بالتجمع.

وأضافت كابويبوي، إلى تطلع سكرتارية «كوميسا» لمناقشة العديد من القضايا التي تشغل الدول الأفريقية على هامش أعمال القمة على أرض مصر، والتي تتضمن الرقمنة والتغير المناخي والبنية التحتية.