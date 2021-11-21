«بصيرة» تنظم تدريبات لرفع كفاءة فريق عملها في دعم ذوي الإعاقات البصرية

أطلقت مؤسسة «بصيرة» لذوي الاحتياجات البصرية، سلسلة من التدريبات الحديثة لفريق عملها، يتمّ تنظيمها حتى منتصف ديسمبر المقبل، من خلال الاستعانة بفريق مدربين وخبراء عالميين من هولندا بالتعاون مع مؤسسة «فيزيو» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تستهدف التدريبات رفع كفاءة فريق العمل في 3 مجالات مختلفة من مجالات دعم الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية وأسرهم.

استراتيجية عمل حديثة بالمؤسسة

وأكّدت دعاء مبروك الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية المدير التنفيذي لبصيرة، أنَّ إطلاق المؤسسة لسلسلة التدريبات العالمية الجديدة لفريق عملها، تأتي ضمن استراتيجية عمل تبنتها المؤسسة وتستهدف مواكبة احدث الأساليب التربوية والتأهيلية والخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم وتمكين فريق عمل «بصيرة» من أداءها بمهارة واحترافية ما ينعكس على الأبناء من ذوي الإعاقات البصرية الذين تقدم لهم بصيرة خدماتها.

وأشارت إلى أنَّ سلسلة التدريبات الجديدة تأتي استمرارًا لتدريبات أطلقتها بصيرة سابقا واستقدمت فيها خبراء عالميين في مجالات الإعاقة البصرية بالتعاون مع مؤسسة «فيزيوا» العالمية، واستفاد منها بجانب فريق عمل «بصيرة» قطاعات مختلفة من العاملين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

9 خبراء يقدمون سلسة تدريبات لتأهيل فريق عمل «بصيرة»

من جهتها، أوضحت الدكتورة سامية سري مدير مركز التأهيل والتعليم ببصيرة، أنَّ سلسلة التدريبات الجديدة يقدمها 9 من خبراء الإعاقات البصرية من هولندا، مبينة أنَّ التدريبات تشمل 3 محاور أساسية أولها محور الحديث في أساليب تعليم طرق «برايل» للكبار والصغار كذلك يتطرق التدريب إلى محور طرق قياس المهارات الدقيقة للأطفال من ذوي الإعاقات البصرية واليات تعزيزها وتنميتها وأساليب اكتشاف نقاط الضعف وطرق التغلب عليها.

وأوضحت أنَّ محور التدريب الثالث يشمل التأثير الاجتماعي والنفسى للإعاقة البصرية، على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أنفسهم وعلى أسرهم والأوساط الاجتماعية المحيطة بهم، مشيرة إلى أنَّ التدريب يشارك فيه بجانب فريق عمل بصيرة عدد من المشرفين الاجتماعيين لدور رعاية الأطفال من ذوي الإعاقات البصرية.

يُذكر أنَّ مؤسسة «بصيرة» كانت قد أطلقت شراكة وتعاون مع مؤسسة «فيزيوا» العالمية في مجالات التدريب، وتنفيذ عدد من المبادرات الرائدة بهدف تقديم خدمات نوعية للأشخاص ذي الإعاقات البصرية.