التضامن: نسعى لتوفير نظارة الأمل «ناطقة الأرقام والعملات» لذوى الإعاقة البصرية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه جار تطبيق تجربة «نظارة الأمل» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما لها من 25 وظيفة لذوي الإعاقة البصرية، إذ إنّها ناطقة ويمكن من خلالها قراءة العملة ونطق أرقام التليفون.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أدلت بها، أنّ تلك النظارات جرى استيرادها من دبي، ويجرى تجربتها حاليًا، لمعرفة مدى استخدام ذوي الإعاقة البصرية لها.

مزايا «نظارة الأمل»

ويأتي طرح «نظارة الأمل» بعد جهود حثيثة في مجال البحث وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات، استمرت أكثر من ثمان سنوات من العمل الشاق التي قام بها فريق من الخبراء والمختصين وتوصلوا بفضلها إلى طرح منتج ذكي، يمكن الكفيف وضعيف البصر من المضي قدما في حياته اليومية والعملية، والاعتماد على أنفسهم في كثير من الأشياء دون مساعدة الآخرين.

تفاصيل نظارة الأمل للمكفوفين

1- نظارة ذكية خفيفة الوزن تحتوي على العديد من الحساسات.

2- وحدة معالجة بيانات صغيرة توضع في الجيب ويربط بينهما سلك رفيع.

3- يمكن التحكم بها عن طريق اللمس في الذراع الأيمن للنظارة .

4- معالجة البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتقديمها للكفيف عن طريق الصوت لتمكنه من معرفة كل ما يهمه من حوله.

5- تقدم خدمة التحذير من العقبات والتعرف على الأشخاص المحيطين به، وحالة الطقس والتحكم في الريموت كنترول، والتعرف على الألوان لاختيار الملابس المناسبة، والتعرف على النقود واتجاه القبلة ومواعيد الصلاة.

6- تتيح للطلاب تسجيل المحاضرات الصوتية ومكتبة صوتية وقراءة الباركود للمنتجات والتقاط الصور بطريقة سهلة.

7- تستطيع قراءة الكتب والصحف وقائمة الأطعمة وشاشة الحاسب والصراف الآلي وغيرها بعدة لغات منها العربية والانجليزية .

8- تقدم خدمة وصف البيئة المحيطة التي تمكن الكفيف من التعرف على الأشياء من حوله من سيارات وشوارع وأثاث وأجهزة وبيئات مكتبية وغيرها الكثير

9- التعرف على العلامات التجارية والماركات العالمية، والتعرف على نسبة الإضاءة في المكان المتواجد فيه لكي يتجنب الوقوف في الأماكن الخطرة التي قد تعرضه للحوادث

10- تزويدها بخدمة الـ GPS نظام تحديد المواقع المطور لخدمة الكفيف ومساعدته على معرفة المنطقة والشارع والتنقل بسهولة، وتحديد المسافة المتبقية للوصول إلى المكان المقصود

11- خدمة نداء الاستغاثة وإرسال الخرائط للموقع وصور من المكان الذي يتواجد فيه، ورسالة ساعدني لتسهيل مهمة الوصول إليه من الآخرين لخدمته، وتقدم النظارة لعبة حرب الليزر، والتي تعمل في بيئة صوتية ثلاثية الأبعاد للعب والترفيه.