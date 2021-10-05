سفير الصومال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة نصر أكتوبر المجيد: «فخر لكل العرب»

هنأ السفير إلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال سفير الصومال، في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر المجيدة، إن تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا تمثل فخرا للعرب وتجسيدا للإرادة والعزيمة العربية في الانتصار لتبقى رمزا على مر العصور.

القوات المسلحة أثبتت قدرة مصر على تحقيق المستحيل

وأضاف سفير الصومال: «أتقدم بخالص التهنئة، نيابة عن رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد فرماجو، والشعب الصومالي، إلى جموع الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة هذه الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية والعربية إعجازا أثبت للعالم أجمع أن مصر والعرب قادرين على تحقيق المستحيل، مشيدا بقدرات القوات المسلحة المصرية، واصفا إياهم بخير أجناد الأرض».

ووجه سفير الصومال، التحية لكل شهداء 6 أكتوبر، قائلًا: «تحية لأبطال حرب أكتوبر الذين نجحوا بكل كفاءة واقتدار واحترافية عسكرية غير مسبوقة في تحرير الأرض واستعادة الكرامة المصرية والعربية بإرادة صادقة»، مؤكدا أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية، وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية.