59 وظيفة قيادية جديدة شاغرة بالمحليات.. التقديم متاح لمدة شهر

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن 59 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، وذلك من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2021، وفقًا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

شعراوي: نسعى لاختيار كوادر متميزة في مناصب قيادية

وأكّد وزير التنمية المحلية، في تصريحات له، أنَّ الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة، تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار شعراوي، إلى أنَّه يتمّ تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

ضوابط اختيار القيادات للمناصب

وقال شعراوي، إنَّ عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

ولفت إلى أنَّ التقديم سيكون خلال الفترة من 21 نوفمبر 2021 لمدة شهر، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

وكشف وزير التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من مراجعة أسماء القيادات المحلية الذين تمّ اختيارهم في المسابقة السابقة للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، التي تمّ الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لها من جانب أعضاء اللجنة العليا للقيادات.

وتابع أنَّه جار التنسيق مع الجهات المعنية للاستقرار على الأسماء النهائية، التي من المتوقع أن يعلن عنها مطلع العام الجديد، كما تعكف الوزارة حاليًا لتقييم جميع القيادات المحلية استعداداً للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية.