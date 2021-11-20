وزير التنمية المحلية يحذر المواطنين: ابتعدوا عن الأشجار وأعمدة الإنارة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض المحافظات من بينها الدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والسحب الرعدية، كما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس.

رفع تراكمات الأمطار

وأشار «شعراوي» إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة أي آثار لها للتيسير في حركة سير المواطنين والسيارات.

وطالب «شعراوي» باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها؛ للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية.

غرفة عمليات الوزارة

ووجه «شعراوي» غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية.

وناشد «شعراوي» المواطنين بأهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كما شدد اللواء محمود شعراوي عَلِي رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب مياه الأمطار للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.