التنمية المحلية عن تعطيل الدراسة بـ6 محافظات: الإجازات سلطة المحافظ

بعد إعلان الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدًا السبت، حيث تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مثل السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تفويض من مجلس الوزراء للمحافظين بإصدار قرار تعطيل الدراسة في محافظاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك تفعيل للامركزية، حيث يتخذ كل محافظ القرار المناسب وفق الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين والطلاب والحد من أي أضرار تنجم عن سوء حالة الطقس.

اختصاص المحافظين

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن منح إجازة للمدارس بالمحافظات وفق الأحوال الجوية من سلطة المحافظين وليس وزارتي التنمية المحلية أو التربية والتعليم، مثلما فعل محافظ أسوان من قبل بسبب تعرض أجزاء من المحافظة لأمطار وسيول، حيث سلامة المواطنين والطلاب تأتي في صدارة الأولويات، وجار اتباع كل إجراءات السلامة والوقاية والتعامل مع أي ظرف طارئ من أمطار وسيول وعواصف وخلافه.

التواصل مع الأرصاد

وأوضح قاسم، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع لحظيًا تطورات الوضع بالمحافظات على مدار لسرعة والتنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وإزالة أي عقبات على الفور، والتعامل مع أي آثار ناجمة عن الأمطار والسيول.

وأكد قاسم، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء حالة الطقس والأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بإزالة أي تراكمات مياه للأمطار وإزالة أي عقبات ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، والتنسيق مع المرور لمتابعة انتظام حركة سير السيارات وفتح الشوارع، مع التأكيد على أهمية تمركز معدات الشفط في المحاور والطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالوجود في المواقع ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية معا.