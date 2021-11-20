«التنمية المحلية»: توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا في 5 محافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون الجاري بين الحكومة والجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ودعم خطط ومشروعات وبرامج الدولة في كافة القطاعات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بصورة جيدة بين الوزارة وباقي وزارات الحكومة والجمعيات الأهلية، ومن بينها «جمعية الأورمان»، لإحداث نقلة نوعية القرى المصرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومساعدة الدولة في حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية فى المؤتمر التحضيرى لإطلاق مبادرة «سقيا الماء من الأورمان» لدعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال دعم توصيل مياه الشرب النقية لمنازل الأسر غير القادرة في خمس محافظات: هي «الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط» إذ رصدت الجمعية مبلغ 100 مليون جنيه لهذه المبادرة.

شارك في الاحتفالية المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وعدد من الوزراء والمحافظين وقيادات جمعية الأورمان.

وشدد شعراوي على اهتمام الوزارة بملف ترسيخ العدالة الاجتماعية، ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجا، فيما يخص تنفيذ برنامج توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي وإدخال مياه الشرب لغير القادرين.

مبادرة «سقيا الماء»

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية لدعم مبادرة «سقيا الماء» ودعم الوزارة الكامل لتلك المبادرة لأهميتها القصوى في حياة المواطنين الأولى بالرعاية، وتقدم يد الدعم لتذليل أي معوقات تواجهها في التنفيذ، لافتا إلى أن جمعية الأورمان ساهمت بالعديد من المشروعات الخيرية التي سعت دائما إلى خدمة المواطن، مثمنا جهود القيادة السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية في تبني مبادرات ومشروعات قومية ساهمت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

توصيل المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

وأكد شعراوي أن وصول المياه والصرف الصحي هو حق لكل مواطن مصري ومحورا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق مثل الحق في الحياة والصحة والتنمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم وتقدر دور العمل الخيري والأهلي في مصر نظرًا للدور المحوري والمهم الذي يقوم به خلال السنوات الأخيرة، خاصة في «سكن كريم»، وغيرها من المبادرات وتغيير ثقافة المواطنين في بعض المشكلات والتحديات .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن نسبة تغطية البنية التحتية للمياه فى مصر توسعت بصورة جوهرية خلال العقود الأخيرة، ولا تزال الحكومة تعمل على الانتهاء من باقي المساكن غير الموصلة بالمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.

ترسيخ العدالة الاجتماعية في المحافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية فقد وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي لتوصيل وصلات الصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية في المحافظات التي جرى تنفيذ مشروعات صرف صحي بها، ولم تتمكن الأسر من توفير قيمة وصلات الصرف الصحي، وقد بلغت الوصلات المنزلية التي جرى تنفيذها في هذا الإطار حوالى 102 ألف وصلة موزعة على 141 قرية فى 19 محافظة، وبلغت قيمها حوالى 380 مليون جنيه.

وأكد شعراوى أنه انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، ساهمت المبادرة في قطاع (مياه الشرب) بتنفيذ 365 مشروع مياه شرب باستثمارات كلية (699.091) مليون جنيه في عدد 276 قرية وتجمع ريفي إذ استفاد من تلك المشروعات أكثر من 3 مليون مواطن.

وتابع شعراوي أنه في إطار نفس المرحلة جرى تنفيذ 63 مشروع صرف صحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه في خدمة 63 تجمع ريفي، استفاد منها أكثر من 800 ألف مواطن.