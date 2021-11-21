رفض دعوى تفسير حكم تعديلات لائحة الزمالك المنعقدة في عام 2018

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 أبريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق، والمتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

الدعوى اختصمت وزير الشباب ورئيس إدارة شؤون مكتبه وآخرين

كما تساءل رئيس الزمالك، عن مدى تطبيق اللائحة على النادي وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوي سالفة البيان، هل هي لائحة النادي المعدلة التي وافقت عليها الجمعية العمومية وغير عادية التي راجعتها اللجنة الأوليمبية وتم نشرها في الوقائع المصرية بتاريخ 2 يونيو 2019 بالعدد 126، أم أنَّه سيتمّ تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة طبقاً للحكم في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق 2019 بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11752 لسنة 76 ق، كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وآخرين.

المحكمة قضت بحكم لصالح رئيس الزمالك

جدير بالذكر، أنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت في 25 أبريل الماضي، حكماً بقبول الدعوى المقامة رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، وألغت القرار المطعون عليه.

وطالب رئيس الزمالك في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.