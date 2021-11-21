جامعة الأزهر: الفروع ملتزمة بقرار المحافظين لتعطيل الدراسة بسبب الطقس

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنَّ الجامعة لم تُصدر قرارًا بتعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يتم تعطيل الدراسة فقط في فروع الجامعة بالمحافظات التي تُعاني من طقس سيئ جدًا مثل الإسكندرية.

الأزهر: الكليات ملتزمة بقرار المحافظين

وأضاف «زارع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الكليات تلتزم بما أصدره محافظ كل محافظة في هذا الشأن للحفاظ على صحة الطلاب.

وكان «زارع»، قد أكد أنه تمَّ تنفيذ قرار الجامعة بمنع دخول أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا، بداية من يوم الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أنَّه سُمح فقط بدخول الأساتذة أو العاملين أو الطلاب الذين يُعانون من أمراضٍ مزمنة، شريطة إجراء PCR وتقديمه كل أسبوع.

وأوضح «زارع» أنَّه حال استمرار الطالب في عدم الحصول على لقاح كورونا، سيؤدي إلى منعه من دخول الامتحانات، لأن دخول الامتحانات يحتاج إلى حضور بنسبة 70%، لافتًا إلى أنه يُسمح بدخول من حصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح، على أن يستكمل الإجراءات الخاصة بالحصول على الجرعة الثانية، لافتًا إلى أنَّ بعض الطلاب اتجهوا بالفعل إلى نقاط التطعيم للحصول على اللقاح، بعد تطبيق الجامعة القرار، خاصة أنه قرار إلزامي من رئيس الوزراء.

التطعيم بلقاح كورونا متاح بكل سهولة وبساطة

وذكر المتحدث باسم جامعة الأزهر، أنه على الطالب غير الحاصل على التطعيم تحمل خطأه، خاصة أن نقاط التطعيم استمرت لفترة من الزمن، ويوجد طلاب وأساتذة كثر حصلوا على اللقاح وكان هناك إقبالا غير مسبوق، مع العمل على مدار اليوم واستمراره حتى الوقت الحالي، علاوة على أن التطعيم متاح بكل سهولة وبساطة في كل مكان وليس الخاص بجامعة الأزهر فقط.

وكانت جامعة الأزهر قد اتخذت قرارًا بعدم دخول أي طالب أو طالبة لحرم الجامعة غير حاصل على التطعيم بداية من الاثنين الماضي، مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.