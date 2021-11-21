الصحة تحدد أماكن إجراء تحليل PCR للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قرار منع دخول الموظفين إلى المقرات والهيئات الحكومية الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا ساري ولن يتم تغييره، للوقاية من الفيروس المستجد، والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021.

أماكن إجراء تحليل PCR للموظفين الممتنعين عن تلقي اللقاح

وأوضح عبدالغفار لـ«الوطن»، أن الموظفين غير الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، مطالبين بإجراء تحليل PCR كل أسبوع من خلال التأمين الصحي الخاص بهم، موضحا أنّ هذا الإجراء هو الوحيد للمحافظة على خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالسيدات الحوامل والمرضعات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ التطعيم اختياري لمن ترغب في الحصول على اللقاح، وهناك بالفعل بعض السيدات المرضعات حصلن على اللقاح ووافقن على شروطه، ولم تظهر عليهن أي أعراض جانبية.

استقبال 17 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

وأضاف عبدالغفار، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى توفير جميع أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للمواطنين، وهناك وفرة في لقاحات كورونا بمصر، مشيرا إلى استعداد الوزارة لاستقبال 17 مليون جرعة من اللقاح بنهاية العام الحالي، مطمئنا المواطنين بأنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالية حتى مع متحورات كورونا.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم المواطنين بنهاية العام الحالي، وفقا لما أعلنته الدولة كخطة لمواجهة الفيروس، وبالتزامن أكدت الوزارة ارتفاع معدلات الشفاء من داخل مستشفيات العزل الصحي بالتزامن مع ذروة الموجة الرابعة للفيروس.