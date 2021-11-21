خطوات تسجيل لقاح كورونا ببني سويف إلكترونيا.. قوافل متنقلة بالقرى

خطوات تسجيل لقاح كورونا ببني سويف إلكترونيا أصبحت من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمحافظة، خصوصا بعدما منع عدد من المؤسسات الدخول لمقارها إلا بعد تلقي لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس، مثلما حدث مع طلاب الجامعات.

ووفرت وزارة الصحة والسكان خدمة تسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا في مصر إلكترونيا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، للتسهيل على المواطنين التسجيل وإرسال رقم الطلب، حيث يمكن للمواطن التطعيم الفوري حاليا في محافظة بني سويف من خلال القوافل المتنقلة بالقرى والمدن في المحافظة.

موقع تسجيل لقاح كورونا ببني سويف

عندما يرغب المواطن في تلقي لقاح فيروس كورونا، تكون الخطوة الأولى له بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنـــا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا ببني سويف إلكترونيا

1- بعد ذلك يختار المواطن الأيقونة الخاصة بتسجيل الطلب بالضغط على «التسجيل لطلب اللقاح».

2 ـ تظهر أمام الراغب في تلقي اللقاح جميع الفئات المختلفة التي تشمل «العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة في جميع الفئات العمرية، وفئات أخرى، وتطعيم بغرض السفر».

3 - وبعد اختيار الفئة التي ينتمي لها المواطن الراغب في الحصول على تلقي اللقاح، تظهر أمامه الصفحة الخاصة بالبيانات التي تتضمن «لغة التواصل، الاسم، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي برغب في الحصول على اللقاح به، الزظيفة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول».

4- ثم يتم الضغط على إرسال، الموجودة بجانب رقم المحمول، حتى يتم إرسال الكود أو رمز التحقق من رقم الهاتف ليتم إدخاله في الخانة المخصصة لذلك.

5 - ثم يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي ورقم هاتف محمول آخر، ثم يتم الضغط على استكمال.

6 - وبعد ذلك تظهر عدد من البيانات الخاصة بالمواطن لمعرفة ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أم لا، وغيرها من البيانات الأخرى.

7 - بعد الانتهاء من استكمال التسجيل يتمّ إرسال رسالة نصية للمواطن على هاتفه المحمول بها رقم الطلب الخاص به، الذي يتطلب منه تسجيله في الصحة عند تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الخاصة به بعد تحديد الموعد.