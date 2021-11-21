رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة.. اعرف خطوات الحجز

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، لوزارة الصحة والسكان، توفير لقاح كورونا داخل محطات المترو بدون التسجيل المسبق من خلال رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحصول على اللقاح داخل المترو يكون من خلال البطاقة الشخصية للمواطن وهناك أكثر من محطة تم تخصيص الفرق الطبية بها لمساعدة المواطنين، وأيضا عمال فنيين لتسهيل المهمة على المواطن ومنع حالة التكدس والزحام.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن من سجل من خلال رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة، جرعته متاحة بالفعل والرسالة لم تتأخر خاصة فى التوقيت الحالى مع تطعيم أكثر من 43 مليون مواطن، ووجود كافة أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتوفير اللقاحات للمسافرين والمواطنين، ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

خطوات حجز التطعيم عبر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز التطعيم عبر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة وجاءت على النحو التالى:

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال البيانات المطلوبة والتى تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

- إرسال الوزارة رسالة للتأكيد.

- بعد ذلك تقوم باستكمال خطوات التسجيل وهى الموافقة على شروط لقاح كورونا وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- اختيار المحافظة الراغب في التطعيم بها وتقوم الوزارة بإرسال رسالة طلب التسجيل.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت فى منشور رسمي لها، إن جميع لقاحات كورونا أمنه وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر، واللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.