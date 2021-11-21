خبير دولي يستعرض «استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج»

استعرض الدكتور مارتن راسل، أستاذ دراسات واستراتيجيات الجاليات في الخارج بمعهد نتوركنج بجامعة دبلن الأيرلندية، استراتيجية جديدة بعنوان «استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج»، مشيرًا إلى أنه قدمها لوزارة الهجرة وصُممها في ضوء ملفات السياسة التنموية القائمة في مصر لاسيما رؤية مصر 2030.

ووصف «راسل» هذه الاستراتيجية بأنها من الممكن أن تفسح الطريق لوضع سياسة متكاملة معتمدة رسميًا على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تسعى الاستراتيجية إلى خلق جسر تواصل مع المصريين بالخارج أكثر شمولية بشرائحهم المختلفة لتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية.

استخدام التكنولوجيا الرقمية لتجميع مشاركة المصريين بالخارج

وأوضح أن الاستراتيجية قائمة على الآتي: استخدام التكنولوجيا الرقمية لتجميع مشاركة المصريين بالخارج في عملية التنمية الوطنية، تطوير أنظمة التواصل اللازمة وقنوات الاتصال مع الجالية المصرية، إقامة شراكات معرفية رئيسية مع القطاعات ذات الصلة مما يعزز تضمين المصريين بالخارج كشركاء في التنمية.

وأضاف أستاذ دراسات واستراتيجيات الجاليات في الخارج، أن الاستراتيجية أيضا تقوم على دعم مجالات التدريب والأبحاث، وضمان وجود عنصر رقمي قوي في ملفات التواصل مع الجاليات المصرية، وتوفير منصات للتعاون بين المصريين بالخارج ومقدمي الخدمات في المؤسسات المختلفة.

جهود الهجرة في رعاية مصالح المصريين حول العالم

وثمن جهود وزارة الهجرة المصرية في رعاية مصالح المصريين حول العالم وتلبية احتياجاتهم المختلفة، مؤكدا أن الوزارة دائمًا تسعى إلى الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى فيما يتعلق بشئون الجاليات والمغتربين.

وجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة IOM تعتمد في نهجها على تعزيز قدرات المغتربين للمساهمة بفاعلية في التنمية الوطنية، والمصريون بالخارج هم أحد أصول الدولة المصرية التي لا غنى عنها، ليس فقط لأن التحويلات النقدية تمثل جزءا مهما من العملة الأجنبية، ولكن أيضًا نظرًا لخبراتهم والتي يمكن توجيهها نحو المساهمة في عملية التنمية.