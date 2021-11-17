وزيرة الهجرة: المرأة المصرية من أعمدة الدولة.. وقادرة على صناعة الفارق

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إن المرأة المصرية قادرة على صناعة الفارق، وأصبحت عمودا من أعمدة الدولة؛ فهي القادرة على تعزيز الإيمان والانتماء بالوطن داخل نفوس أبنائها، متابعة: «لا تجازفوا بحياة أبنائكم فأموال الدنيا لن تعوضكم عنهم».

وشاركت وزيرة الهجرة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في اللقاء الجماهيري بأهالي قرية بساط كريم الدين، التي تعد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال زيارة وزيرة الهجرة للمحافظة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

الاعتزاز بالهوية أمر ضروري

وأضافت «مكرم»، في كلمتها، أن الاعتزاز بهويتنا المصرية ومعرفتنا بأصولنا أمر ضروري، مضيفة أن القيادة السياسية تهتم بالمواطن البسيط أينما كان، وذلك ينعكس من خلال زيارات القرى المختلفة والالتقاء بأهالي هذه القرى، والتحدث معهم من قبل مختلف الجهات المعنية والمسئولين.

وفي ختام كلمتها، شكرت وزيرة الهجرة، القائمين على المبادرة الإنسانية «صناع الخير»، لما يهدونه من نور للمرضى في أنحاء مصر، مثمنة حرصهم على الكشف والعلاج المجاني لحالات الرمد والسكر وغيرهم من الأمراض، بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، شدد الدكتور أيمن مختار على تعاون مؤسسات الدولة لتوفير الفرص للشباب، وإبراز النماذج الإيجابية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحتاجونه.

وأشاد «مختار»، بزيارة السفيرة نبيلة مكرم، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، مضيفا أن الجهود متواصلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة أبنائنا، لنفتح الباب أمام حياة كريمة تليق بأولادنا وتشحذ من عزيمتهم.

كما تفقدت وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية، معرض ذوي القدرات الخاصة، المقام على هامش اللقاء الجماهيري، مشيدة بإصرارهم على تحدي الصعاب وإثبات أنفسهم والعمل باجتهاد لتوفير احتياجات أسرهم.

الدولة تقف في صف أبنائها

وشددت على وقوف الدولة في صف أبنائها ودعم نجاحاتهم، وحرصها على توفير بدائل الهجرة غير الشرعية، مكررة رسالتها للسيدات: «لا تجازفوا بحياة أبنائكم، وابدأوا بالمشروعات الصغيرة واتعبوا هنا بوطنكم وأنتم مع بعضكم البعض دون فقد أو وفاة أو حزن يستمر طول العمر ولن تعوضه أموال الدنيا».

نماذج ناجحة لمشروعات شبابية بالدقهلية

وشهد اللقاء الجماهيري، استعراض النماذج الناجحة بالمحافظة من مستفيدي جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة.

وقال أحمد السيد أحمد السعيد، صاحب مشروع تعبئة مواد غذائية تحميص وطحن بن، إنه حصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات عام 2020، ما ساعده على التوسع في مشروعه.

ومن ناحيته، عرض وائل عطوة، تجربة تصنيع الجوارب، ونجاحه في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل لنحو 15 شخصا من أبناء المحافظة.

وحول تجربتها، قالت ممدوحة شفيق، صاحبة مشروع مصنع ملابس جاهزة وتيشرتات، إنها حريصة على العمل بجد واجتهاد لتلبية رغبات عملائها، والتوسع لتوفير فرص عمل أكبر للشباب بالمحافظة، وهو ما تفخر به، وتدعو الجميع إلى التفكير في مشروعات صغيرة بدلا من الدفع بأولادهم في طريق الموت.

وفي سياق متصل، قالت صابرة فوزي، من ذوي الهمم، إنها حريصة على بذل كل طاقتها لكسب لقمة حلال لبيتها، فتصنع الخبز الفلاحي والمخبوزات والمنتجات البيتي وتبيعها للمواطنين.

كما استعرضت نيفين كامل، تجربتها في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، والحرص على توفير فرصة عمل تدر عليها دخلا لأسرتها.

وفي الختام، شددت وزيرة الهجرة على أن سيدات مصر عظيمات وقادرات على صنع المستحيل، وقهر أي صعاب يواجهونها.