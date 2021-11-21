نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط موظفين بمستشفى قنا بتهمة اختلاس قيمة تذاكر علاج المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

المتهمون تلاعبوا بالدفاتر الخاصة بإيرادات المستشفى

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسؤولي خزينة (من موظفى أحد المستشفيات بمحافظة قنا) بالاشتراك فيما بينهم واستغلال موقعهم الوظيفي كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى المشار إليها، وقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تمثل قيمة تحصيل تذاكر العلاج للمواطنين وعدم توريدها بخزينة المستشفى محل عملهم، وذلك من خلال التلاعب بالدفاتر الخاصة بإيرادات المستشفى وإثبات مبالغ مالية لصور ضوئية لبعض قسائم التحصيل، بمراجعتها تبين أنها خاصة بأسماء وخدمات علاجية ومبالغ مالية أخرى أقل قيمة من القسائم الأصلية الواجب إثباتها بالدفاتر – اختلاس عدد من دفاتر تحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمستشفى محل عملهم والاستيلاء على قيمة الخدمات العلاجية التي تم إثباتها بالدفاتر لأنفسهم وعدم توريدها بخزينة المستشفى، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.