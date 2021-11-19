الأموال العامة تشن حملات لملاحقة جرائم النصب والاختلاس والإتجار بالنقد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذةً من مسكنها وكراً لمزاولة نشاطها المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها عملات أجنبية ومحلية، وهاتف محمول يستخدم فى نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها على النحو المشار إليه .

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، يقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، و4، آخرين، افادوا بقيام أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، وقام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتبين وجود آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، و8 آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بغرض إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة تعبئة وتغليف المواد الغذائية بعد إيهامهم بمنحهم أرباح، ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتمكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإختلاس

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف سابق بإحدى مستشفيات الغربية، يقيم بدائرة مركز شرطة بسيون، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي واختلاس مبالغ مالية إبان فترة عمله بالمستشفى المشار إليها قبل انتهاء خدمته، وهي المبالغ المالية المتحصلة من المرضى، والتى يقوم بتوريدها لخزينة المستشفى، وذلك عن طريق التلاعب فى أصل إيصالات تحصيل القسائم بالدفاتر والذي يخالف المبالغ المدرجة بصورة تلك القسائم التي يتسلمها المرضى، كما قام بتحصيل مبالغ مالية أخرى من المرضى دون توريدها لخزينة المستشفى، واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إاعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.