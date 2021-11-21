«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية لأهالي أسوان بالتعاون مع «الصحة»

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، صباح اليوم، قوافل طبية موسعة موجهه لأهالي محافظة أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة، التي شهدتها المحافظة، حيث تمّ تنفيذ 4 قوافل طبية متعددة التخصصات، وذلك بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» ومديرية الصحة والمستشفى الجامعي بأسوان.

تنفيذ 4 قوافل طبية متعددة التخصصات

وتمّ توجيه القوافل الطبية التي تشمل العديد من التخصصات، إضافة للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير لقاح كورونا وجميع أمصال لدغ العقارب، وتستمر القوافل من اليوم الأحد حتى يوم الخميس المُقبل لخدمة أهالي القرى المتضررة من السيول ومنها قرى غرب أسوان وغرب سهيل وكذلك قرى الشلال وعزبة كيما بأسوان.

توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على أهالي أسوان

ويأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير جميع سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، كما تستمر اليوم القوافل الغذائية التي أطلقتها المؤسسة ليومها الثاني بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالي أسوان.

وكانت المؤسسة قد وجهت عدد من المساعدات العينية لأهالي أسوان، وذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان، لإرسال كل المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل تعويضاً للأسر المتضررة.

ترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية

وتواصل فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة عملها على الأرض في أسوان لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما أن المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كل آثار الضرر الواقع علي أهالي أسوان.

كما تسعى المؤسسة لتمكّين المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً علي تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستسمر المؤسسة في دعم المزيد من القوافل لأهالي المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

حملة تبرعات لأهل أسوان

وكانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

جدير بالذكر، أنَّ مؤسسة «حياة كريمة» قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة «حماية، وقطار الخير، والتصالح حياة» وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة كورونا، إيمانًا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيداً لدور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.