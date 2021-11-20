«حياة كريمة» بأسوان: حرصنا على دعم أهالي المحافظة منذ بداية السيول

قال الدكتور محمد صلاح، منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان، إن المؤسسة حرصت على إمداد أهالي أسوان بعدد من قوافل صناديق الحماية المجتمعية، مكونة من مواد غذائية ومواد طبية، بعد السيول التي تعرضوا إليها مؤخرا، وتسببت في الكثير من الأضرار.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، إن قوافل المؤسسة لم تقتصر على أهالي القرى المتضررة من السيول بالمحافظة، بل شملت أيضا عددا من أهالي القرى المستحقين لدعم المؤسسة.

منسق «حياة كريمة» بأسوان: نوزع حاليا مواد غذائية على أهالي قرى المحافظة

وتابع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان: «حاليا يتم توزيع المواد الغذائية، على كل مراكز محافظة أسوان، وكل القرى والتوابع لهذه المراكز».

وأردف أن عمليات توزيع المواد الغذائية على أهالي قرى محافظة أسوان، مستمرة ومتواصلة حتى الوقت الحالي، موضحًا أن مساعدات المؤسسة لن تقتصر على المواد الغذائية والطبية، بل ستشمل أيضا بعض عمليات إعادة ترميم البيوت التي أهدمت بسبب السيول، إضافة إلى تزويدها بالمفروشات اللازمة بعد أن دمرتها السيول بشكل كامل.

منسق «حياة كريمة» بأسوان: وزعنا أجهزة كهربائية ومفروشات للأسر المتضررة من السيول

ولفت إلى أن المؤسسة، حرصت على توزيع أجهزة كهربائية أيضا على متضرري هذه السيول، متابعا: «المؤسسة تدخلت بشكل مباشر، منذ اللحظات الأولى لأزمة السيول التي ضربت محافظة أسوان».

ونبه «صلاح»، أن فريق ميداني من مؤسسة «حياة كريمة»، كان قد حرص على زيارة البيوت المتضررة بسبب السيول، لتقييم وضع هذه المنازل ورفع تقارير لإدارة المؤسسة حتى يتم التدخل في إعادة إنشائها بأسرع وقت.

وواصل: «القافلة الأخيرة التي وجهتا مؤسسة حياة كريمة، تعتبر أكبر قافلة إغاثة تم توجيهها من قبل إلى محافظة أسوان».