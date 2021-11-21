هيئة الكتاب توفر كشك كتب بكل قرى «حياة كريمة» لرفع درجة الوعي

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن مبادرة حياة كريمة تهتم بتطوير الوعي الذي سيكون أحد أهم الجوانب في الحفاظ على ما يتم إنشاؤه ضمن منازل أو مباني أو طرق، كما تهتم بتطوير العمران في مصر، لافتا إلى أن وزارة الثقافة كانت حريصة على التواجد في مبادرة حياة كريمة، والتي بدأتها بمجموعة من الأنشطة.

«كشك كتابك» آخر أعمال «حياة كريمة» بكل محافظة

وأضاف «الحاج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة «كشك كتابك» أحد الأفكار التي تدخل بها وزارة الثقافة ضمن مبادرة حياة كريمة في كل القرى المستهدفة، «أي قرية بيتم افتتاحها هيكون آخر حاجة تتعمل فيها هو الكشك، والأهم من وجود الكشك هو تدريب 3 من أبناء القرية على البيع والتنشيط الثقافي واكتشاف المواهب».

الحاج: المبادرة ستعمل على رفع درجات الوعي

وأوضح أن مثل تلك المنافذ أو الأكشاك سيقوم على إدارتها أبناء القرى المعاد تطويرها من أجل خلق فرص عمل لهم، كما أنها ستعمل على رفع درجات الوعي والتنشيط الثقافي وترويج الكتب.

وأكد على أن تكلفة تنفيذ كشك واحد بالمشروع تقارب مبلغ الربع مليون جنيه بكل الكتب المتواجده فيه، بواقع 333 كشك، «الرقم ضخم خاصة إذا عرفنا أنه هيتم تعزيز الموازنة بالمبالغ اللي هيتم دفعها كمرتبات للعاملين بداخل هذا الكشك، ومبادرة حياة كريمة هي اللي هتحدد الناس اللي هتشتغل فيه».

وتابع: «أبرز المواصفات أنه يكون مؤهل عالي ومشتغلش قبل كده ويفضل في المؤهل العالي يكون حامل للشهادات الدراسات الإنسانية مش شهادة علمية، وأنه يكون ميال للثقافة مش ضروري يكون مثقف ولكنه بيحب القراءة وعنده فكرة عن أهم الكتاب الموجودة عندنا».