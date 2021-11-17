شمال السودان يواجه مالي في افتتاحية كأس الأزهر للوافدين «صور»

تجري الآن، فعاليات منافسات بطولة كرة القدم للوافدين بالأزهر «كأس الأزهر للوافدين»، التي تقام تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في أرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية، وتضمن حفل الافتتاح استعراضًا لبعض الفرق الرياضية، بجانب استعراض لأعلام الدول المشاركة في البطولة.

كأس الأزهر للوافدين

وتبدأ المباراة الافتتاحية لبطولة «كأس الأزهر للوافدين»، بمبارة قوية بين فريقي شمال السودان ومالي، وذلك بعد الانتهاء من استعراضات الفرق.

ويشارك في بطولة كرة القدم للوافدين بالأزهر الشريف «كأس الأزهر للوافدين»، المقامة تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكثر من 23 دولة في البطولة العالمية للوافدين، وتستكمل المنافسات عقب حفل الافتتاح وفقًا لجدول منافسات البطولة.

افتتاح كأس الأزهر للوافدين

ويحضر فاعليات الاستعراض الخاص بـ «كأس الأزهر للوافدين»، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللواء إبراهيم الجرحي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدد من سفراء الدول الأفريقية في مصر.

وبدأ توافد المشاركين في البطولة قبل انطلاق المنافسات بعدة ساعات، لإجراء التحضيرات اللازمة، وشهد الافتتاح حضوراً كبيراً من الطلاب والطالبات الوافدين، كما حضر عدد من أهالي الوافدين لدعم أبنائهم في المنافسات.

يذكر أن الفاعليات بدأت مبكرا بنزول اللاعبين إلى أرض الملعب؛ لإجراء بعض التمرينات قبل انطلاق المنافسات، وكان هناك حضور كبير وتمرينات مكثفة بإشراف المدرب الخاص بهم.