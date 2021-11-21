بروتوكول بين «الهجرة» و«مصر الخير» وGIZ لمواجهة الهجرة غير الشرعية

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، ومؤسسة مصر الخير، تتولى بموجبه giz تجهيز 14 غرفة تدريب على أحدث مستوى، لاستخدامها لتدريب الشباب، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

ووقع البروتوكول بحسب بيان، السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، ومحمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب بمؤسسة مؤسسة مصر الخير، وأندرياس أدريان، ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، كما حضر مراسم التوقيع، أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء اللجان بالبرلمان المصري، وأكاديميين وخبراء دوليين.

تنفيذ «مراكب النجاة»

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنّنا نخطو بخطى حثيثة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها في المحافظات الأكثر تصديرًا لها، إذ لا يتوقف عند ذلك، بل إن من أهم محاور تنفيذ المبادرة، المساعدة على توفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتشجيع الشباب على العزوف عن الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنّ وزارة الهجرة لا تدخر جهدًا في هذا الملف، وتتعاون فيه مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية كافة.

جلسات مشورة فردية ونصائح لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يسهم في معرفة فرص العمل المتاحة في السوق المصرية والألمانية، ومساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم، وتدريبهم لمواءمة متطلبات سوق العمل، كما يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات، لافتة إلى أنّ التعاون مع مؤسسة مصر الخير في هذا الصدد، سيؤتي ثماره بكل تأكيد، موجّهة خالص الشكر لكل القائمين عليها، لما يبذلونه من جهود كبيرة في عدة مجالات.

من جانبه، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إنّ كل غرفة تدريب يتم تجهيزها تحتوي على 15 جهاز حاسب آلي وشاشات عرض وإنترنت ووسائل تعليمية في الـ14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، على أن تتعاون مؤسسة مصر الخير مع المركز المصري الألماني، لتنظيم عملية الالتحاق بالدورات والتوعية بين الشباب للانضمام لها، وإدارة تلك الغرف في غير أوقات التدريبات لتقديم خدمات مجتمعية لأبناء تلك المحافظات.

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

وأضاف خيرت أنّ الدورات التي سيتم تقديمها تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجالات مختلفة لإعداد عمالة ماهرة فنية أو إدارية مدربة لتوفير احتياجات السوق داخل وخارج مصر، كما سيتم تقديم مجالات الدورات التدريبية كافة، سواء تنمية بشرية وقدرات أو مهنية مجانا بالكامل.

وسبق وتعاونت وزارة الهجرة مع مؤسسة مصر الخير، في ملف رعاية المصريين في الخارج، مثل شحن الجثامين لغير القادرين، وتوفير وجبات وموائد إفطار في شهر رمضان الكريم للفئات الأكثر احتياجا، انطلاقا من حرص وزارة الهجرة على تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنطمات المجتمع المدني، في ضوء استراتيجية الحكومة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تتضمنه من دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.

جمعة: نقل الخبرة إلى بؤر الخلل في المحافظات

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنّ توقيع برتوكول اليوم مع المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الادماج، ووزارة الهجرة، إنما يمثل ترجمة لنقل الخبرة إلى بؤر الخلل في المحافظات، فالمركز يعمل في مصر منذ زمن، لكن اليوم هو تعامل حقيقي مع الواقع، بنزوله إلى المراكز والقرى في المحافظات.

اتصال مباشر مع الشباب

وأضاف جمعة، خلال توقيع البرتوكول بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، والمركز المصري الألماني، أنّ البرتوكول يحقق الاتصال الجماهيري المباشر مع الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لتحقيق أمر من اثنين، إما لتحويل هجرتهم إلى هجرة شرعية، أو لتوفير المعونة والتدريب والتأهيل الذي يرفع من كفاءتهم ويزيد من إتقانهم للعمل، ومن ثم يستطيعون الحصول على فرص عمل مناسبة تتماشي مع مؤهلاتهم الفنية. وتابع أن التعاون بين المجتمع المدني، والحكومة، والقطاع الخاص، إنما يأتي من أجل تنمية الإنسان، التي هي المهمة الأساسية لمصر الخير.

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب بمؤسسة مؤسسة مصر الخير، إنّ التعاون مع giz يتضمن تجهيز 14 غرفة تدريب في 14 محافظة، في الجمعيات التي تتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لاستخدام القاعات في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، حيث تتولى giz تجهيز الغرف ودهانها، مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للغرفة، من أجهزة كمبيوتر ومكاتب والمستلزمات الأخرى.

وأضاف محمد عبدالرحمن، أنّ مؤسسة مصر الخير تتولى ترشيح الجمعيات في كل محافظة من المحافظات المحددة، وعددها 14 متوفر لديهما في الجمعية غرفة لتجهيزها، مع متابعة تشطيب الغرف وتجهيز كل غرفة بكمبيوتر وكراسي وترابيزات، والتجهيزات اللازمة للقاعة وتسليم المستلزمات إلى الجمعيات، مشيرا إلى أنّ مؤسسة مصر الخير ستتابع استخدام الجمعيات للغرف المختارة في الغرض المخصص لذلك، وهو تدريب الشباب من أجل التشغيل.