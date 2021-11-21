غلق وتشميع 4 محلات تجارية تعمل دون ترخيص في ديروط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرارية الحملات الرقابية للقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظة التي تضم إدارة منشآت غير مرخصة ومباني مخالفة، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات وإحكام الرقابة على المحال العامة على مستوى المحافظة.

اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين

وشدد في بيان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم، حيال المخالفين والخارجين عن القانون، وإحكام الرقابة على المحال العامة والقضاء على انتشار المحلات المخالفة.

كان المحافظ كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعي والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين وغلق وتشميع أي نشاط تجاري يعمل دون ترخيص وذلك لحماية حقوق المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

حملة لمتابعة أنشطة المحال التجارية

في هذا الإطار شنت رئاسة مركز ومدينة ديروط حملة لمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعي والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية وغلق وتشميع أي نشاط تجاري تم إنشاؤه دون ترخيص وذلك بالتنسيق بين مسئولي إدارة الرخص والإدارة الهندسية والإشغالات.

وكشف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، تنفيذ حملة لضبط المخالفين وتطبيق القانون ومتابعة المحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع التي يتم تقديمها ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية.

غلق 4 محلات تجارية

ولفت إلى غلق 4 محلات تجارية وتشميعها بالشمع الأحمر وذلك لمزاولة نشاطها دون ترخيص بشارع الوكالة بالمركز والتنبيه على أصحابها لاستكمال إجراءات الترخيص طبقاً للقرارات المنظمة وذلك بمشاركة عمر نافع مدير الخدمات والإشغالات وأحمد بهلول مدير الرخص وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات، مؤكدا استمرارية هذه الحملات لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.