«حمدوك» يلتقي «البرهان» في القصر الرئاسي بعد إطلاق سراحه

بعد أكثر من 3 أسابيع من الاعتقال، أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، نقلاً عن التلفزيون السوداني، أنّ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وصل إلى القصر الرئاسي قبل قليل عقب إطلاق سراحه، وذلك بعدما أكّد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أنه سيتم إطلاق سراح أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

البرهان يؤكد تمسكه بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أشاد بالعلاقات التاريخية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وجدد حرصه على تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقال «البرهان» لدى لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية، مولى في والوفد المرافق لها، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير علي الصادق والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إنّ السودان لا تزال متمسكة بالوثيقة الدستورية.

وأكد حرصه الشديد على إجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاََ لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام 2023.

وعقب إطلاق سراح «حمدوك»، نشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» الصورة الأولى للقاء رئيس الوزراء السوداني حمدوك ورئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي.

وكانت الأوضاع في السودان توترت عقب إعلان «البرهان» منتصف شهر نوفمبر الجاري، وفى منتصف نوفمبر الجاري، فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان، كما أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الجديد، وأدى القسم الدستوري رئيسا للمجلس أمام رئيس القضاء الشهر الجاري.