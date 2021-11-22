في ذكرى ميلاده.. قصة حب المخرج فطين عبدالوهاب وليلى مراد

يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج فطين عبدالوهاب، الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة في تاريخ السينما المصرية، واكتشف عددا كبيرا من نجوم الفن، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات الفنية في حياته:-

- ولد في مدينة دمياط في عام 1913.

- عمل في بداية حياته في إدارة الجوازات، ثم عمل ضابطًا احتياطيًا بالقوات المسلحة.

- بدأ العمل الفني منذ البداية كملاحظ سيناريو، ثم ما لبث أن صار مخرجًا مساعدًا مع عدد من المخرجين البارزين، منهم أحمد سالم وحسن حلمي ومحمود ذو الفقار.

حصيلة أفلام فطين عبدالوهاب

- بلغت حصيلة أفلامه للسينما المصرية 57 فيلمًا، وتخصص في إخراج الأعمال الكوميدية، من أهمها: «الآنسة حنفي، ابن حميدو، اسماعيل يس في الأسطول، إشاعة حب، الزوجة 13، آه من حواء، أضواء المدينة».

- كانت أكثر أغنية مفضلة له من أغاني الفنانة ليلى مراد «حيران في دنيا الخيال».

قصة حب فطين عبدالوهاب وليلى مراد

كان المخرج الراحل معجبًا بليلى مراد منذ عمله معها للمرة الأولى كمساعد مخرج في فيلم «الماضي المجهول».

- خلال عمل ليلى مراد على فيلم «الحياة الحب»، قامت بترشيح فطين عبدالوهاب ليمثل أمامها في الفيلم لكنه رفض بشدة، وتم استبداله بالفنان يحيى شاهين.

- بسبب رغبته في الزواج من ليلى مراد، طلب من كل من عزيزة حلمي وحلمي حليم، أن يكونا وسطاء له في الأمر، وذلك بسبب تخوفه الشديد في مفاتحتها بنفسه في أمر الزواج بسبب الظروف السيئة التي كانت تمر بها المطربة آنذاك بعد تجربة زواج سابقة لها من أحد كوادر ثورة يوليو.

- بلغ المهر الذي دفعه فطين عبدالوهاب لليلى مراد لدى زواجه منها 25 قرشًا ذهبيًا، ومؤخر الصداق بلغ ألف جنيه.

- دام زواجه من الفنانة ليلى مراد 12 عامًا.

- له فيلمان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري وهما: «الزوجة 13، مراتي مدير عام»

- توفى في عام 1972 إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.