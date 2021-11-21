«الصحة»: تصدير لقاح كورونا للخارج مرهون بتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم، إن مصر وفرت جميع اللقاحات التي أتاحتها منظمة الصحة العالمية بعد الاطلاع على كافة الشروط والتجارب السريرية والدراسات المقدمة من قبل الشركات المصنعة للقاحات، وذلك ضمن خطة الوزارة للوصول لمناعة القطيع، وتحصين المواطنين ضد تفشي فيروس كورونا بين مختلف الفئات العمرية.

مصر من الدول القليلة في المنطقة التي صنعت لقاحات كورونا في المنطقة

وأضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي صنعت لقاح «سينوفاك»، بالاتفاق مع الشركة المصنعة لهذا اللقاح، وتم إنتاجه في مصانع «فاكسيرا»، لافتا إلى أن مصر لن تصدر أي كميات من اللقاح دون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج أو وجود فائض من اللقاحات الأخرى التي تحصل عليها مصر وفقا للاتفاقيات مع الجهات المختصة بتوفير الشحنات لمصر.

وتابع أنه من المقرر تصدير شحنات من اللقاح لبعض الدول في المنطقة عندما نصل إلى المناعة المطلوبة وتطعيم كافة المواطنين بكافة الجرعات المناسبة، بجانب دراسة مأمونية اللقاحات على الفئات التي لم تحصل على اللقاح حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك نية من قبل القيادات السياسية لإنتاج أكبر قدر ممكن من اللقاحات حسب الاتفاقيات الموقعة، وعند وجود فائض يتم التصدير لبعض الدول في المنطقة.

مصر قادرة على إنتاج أي لقاح

وعن مدى قدرة مصر على تصنيع اللقاحات، أكد أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع اللقاحات من خلال توفير المصانع والقدرات البشرية والصناعية التي يمكن أن تساعد الدولة وكافة المؤسسات على إنتاج اللقاحات، منوها أن مصر لديها القدرة على تصنيع العديد من الأدوية واللقاحات المختلفة التي يمكن أن تساعد على تحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير الفائض لبعض الدول.

جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها يؤدي للوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع من الإصابة، مشيرا إلى أن جميع هذه اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».