الصحة تكشف موعد تطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر.. من 5 لـ 11 سنة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» موعد تطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر، موضحا أن تطعيم الأطفال ضد كورونا الخاص بالفئة العمرية من 5 لـ11 سنة هو موضوع قيد الدراسة من قبل الجهات المتخصصة، ومن المقرر أن يحسم الأمر بداية من العام المقبل، وأكد أن تطعيم الأطفال ضد كورونا من الفئة العمرية 16 لـ18 عام يجرى حاليا، وتم تطعيم عدد منهم، ولم يثبت حتى الآن وجود أعراض جانبية خطيرة لمن تلقوا اللقاح.

موعد تطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو الإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير فى العضلات والرغبة فى النوم والصداع البسيط، لافتا إلى أن هذه الأعراض تشبه تطعيمات الأطفال، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

شحنات جديدة من لقاح كورونا تصل مصر نهاية العام الجاري

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا نهاية العام الجاري، ولا توجد قوائم انتظار لتطعيم المواطنين المسافرين بالخارج، وناشد الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين بأهمية التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، سجلت أمس خروج 543 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291214 حتى اليوم.