الصحة العالمية تطالب بالحد من استخدام المضادات الحيوية

تحتفل منظمة الصحة العالمية من كل عام في هذا التوقيت بالأسبوع العالمي للتوعية حول «المضادات الحيوية» بهدف زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والميكروبات الناتجة عنها، وتشجيع كافة مؤسسات المجتمع المدني من القطاع العام والخاص، على اتباع أفضل الممارسات ونصح الجمهور والعاملين الصحيين وراسمي السياسات تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية.

المخاطر التي يمكن أن تسببها مقاومة ميكروبات الأدوية

ونشرت الصحة العالمية على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» منشورا توضح فيه مخاطر مقاومة الميكروبات للأدوية التي قد تتسب في العديد من الأعراض الجانبية بل ويمكن أن تزيد من حدتها، وقد تؤدي مقاومة الميكروبات للأدوية إلى:

- البقاء في المستشفى لفترات أطول.

- ارتفاع التكاليف الطبية.

- الإعاقة مدى الحياة أو تفضي إلى الوفاة.

فرصة سانحة لإبطاء مقاومة الميكروبات للأدوية

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا تزال هناك فرصة سانحة لإبطاء مقاومة الميكروبات للأدوية إذا تم العمل والتواصل مع كافة القطاعات للحفاظ على فعالية الأدوية المضادة للميكروبات، منوهة أنه يجب تناول المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات فقط عند الضرورة.

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يصعب علاجه

ودعت منظمة الصحة العالمية كافة المجتمعات ووسائل الإعلام وصناع القرارات لزيادة الوعي ووقف الأدوية المضادة للميكروبات، لافتة إلى أن سوء الاستخدام والإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات في الرعاية الصحية من قبل المجتمع، يدفع إلى ظهور الميكروبات المقاومة والتي من الصعب في كثير من الأحيان علاجها.

التزين باللون الأزرق للحد من استخدام المضاد الحيوي

وناشدت منظمة الصحة العالمية جميع المؤسسات في القطاع العام والخاص في كل دول العالم، بالتزين باللون الأزرق للحد من هذه الظاهرة، ومقاومة ميكروبات الأدوية المستخدمة في القطاع البشري والحيواني والسمكي، وتسليط الضوء على الجهود اللازمة لنشر الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وطرق السيطرة عليها.