إحالة ربة منزل وعشيقها للمفتي قتلا طفلتها خشية فضح علاقتهما الآثمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لقيامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى البالغة من العمر عامين عندما صرخت وبكت بصوت عالٍ أثناء ممارستهما العلاقة الآثمة في شقة المتهم الثاني بالخصوص فكتما أنفاسها بوسادة حتى لقيت مصرعها.

وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور يناير المقبل؛ للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهما

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة.

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مرافعة النيابة: روح المتهمة تقول أغيثوني

واستعمت المحكمة في جلستها اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة المستشار همام رجب التي أكد فيها ممثل النيابة على جرم المتهمين في حق طفلة لا حول لها ولا قوة مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين حيث أن روح المجني عليها تناشد المحكمة «أغيثوني»، وقالت النيابة في مرافعتها: «بأي ذنب قتلت».

تفاصيل الواقعة

وفندت المحكمة تفاصيل الواقعة المتمثلة في نشوء علاقة أثمة بين المتهمة الأولى وعشيقها عاطل وممارستهما الرذيلة في شقة مستأجرة للمتهم في الخصوص وفي يوم الواقعة اصطحبت طفلتها عامين معها وخلال ممارستهما العلاقة المحرمة أجهشت الطفلة بالبكاء فقام المتهم بوضع وسادة على وجهها لمدة 10 دقائق مما أسفر عن وفاتها وحاولا إخفاء جريمتهما بدفنها دون أوراق رسمية في مقابر بمنطقة القناطر الخيرية مدعين أنها وفاة طبيعية؛ وادعت الزوجة اختفاء الطفلة منها في السوق وبالبحث والتحري تبين أن المتهم والمتهمة تورطا في قتل الطفلة وخنقها خلال صراخها أثناء علاقتهما الآثمة.

النيابة: الأسرة المصرية عماد المجتمع

وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن الأسرة المصرية هي عماد المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع بالكامل وإذا فسدت أو فسد عضو منها أساء للمجتمع وارتكب الجرائم الأخلاقية التي وصلت في هذه الجريمة لإزهاق روح طفلة بريئة لا ذنب لها.

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كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة الطفلة «أمل ح» عمرها عامان مخنوقة ومدفونة في مقبرة بالقناطر الخيرية بعد ادعاء والدتها اختفاءها.

وتشكل فريق بحث جنائي وتبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة كلا من والدتها «هدى.ه»، 20 سنة ربة منزل، وعشيقها «محمود.ع»، عامل، قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى قاصدين قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة بعد صراخ الطفلة خلال تواجد العشيقان في علاقة محرمة في شقة العشيق بالخصوص.

وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالتهما النيابة الكلية ببنها لمحكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل الطفلة حتى لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة وارتكارب جريمة زنا لكون المتهمة الأولى متزوجة وعلى ذمة زوج.