كيف تتجنب انتفاخات القولون بعد تناول العدس.. طعام بناة الأهرام

مع انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام، يحرص كثير من الناس على تناول شوربة العدس، كونها تحتوي على قيمة غذائية عالية، وسعر العدس في متناول الجميع، كما أن العدس يمكن أعمال العديد من الأطباق من بينها شورية العدس، وكفتة العدس النباتية والكشري وغير ذلك، إلا أن بعض الأشخاص الذين يعانون من متاعب في القولون يشعرون بانزعاج في بعض الأحيان عند تناول العدس فكيف يمكن لمرضى القولون تجنب انتفاخات القولون بعد تناول العدس.

القيمة الغذائية للعدس

الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قالت إن العدس الغذاء المصري الأصيل طعام الفنيين وبناة الأهرام في مصر القديمة، مشيرة إلى أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية من البروتينات، كما أنه غني بعنصر السلينيوم الذي يحمي من العديد من سرطانات الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون وسرطان المريء.

وتابعت «شعير»، عبر برنامج «أحلى أكلة» مع الشيف علاء الشربيني على فضائية «إن تي في»: «العدس غني جدا بعنصر الزنك الهام لتقوية جهاز المناعة، وغني أيضا بالنحاس الذي يدخل في تكوين كثير من الأنزيمات والهرمونات وخلايا الدم، كما أنه مهم جدا للحماية من الشيب المبكر»، منوهة بأن العدس صديق لمرضى السكر ومرضى القلب.

بعض المرضى ممنوعون من العدس

وأشارت «شعير» إلى أنه لا ينصح بتناول العدس لمرضى الفشل الكلى لأنه غني بالبوتاسيوم والفسفور، وخلال الإصابة بالفشل الكلوي يصعب على الجسم التخلص من هذه العناصر، أما مرضى اختلال وظائف الكلى فعليهم ألا يتناولوا العدس إلا بعد استشارة الطبيب، أما الذين يعانون من حصوات الكلى فعليهم الحذر عند تناول شوربة العدس.

مرضى القولون والعدس

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القولون عرضة للمتاعب عند تناول شوربة العدس مضافة إليها التقلية أو (الطشة)، ولتجنب هذه المشكلة عليهم طهي شوربة العدس مضافا إليها الخضروات مثل الطماطم الكوسة والجزر، ويتم وبدون إضافة تقلية أو طشة، وتناول العدس مع الخبز البلدي.

وعلقت على إضافة البطاطا إلى العدس قائلة إن إضافة البطاطا أثناء طهي العدس تسهل هضمه على مرضى القولون، خاصة أن البطاطا منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبيتاكاروتين، والذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين أ المهم جدا لصحة الجلد والشعر والعين ويحسن من كفاءة وعمل الرئة، وهو ما نحتاجه في فترة كورونا هذه الأيام.