طوبة يبدأ اليوم.. العدس والنظافة اهم نصائح للوقاية من الشهر البارد

قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزاعة، إن اليوم الأحد سوف يبدأ شهر طوبة خامس شهور العام 1738 قبطي، وأبرد شهور السنة في مصر، حيث سيكشر الشهر عن أنيابه بعد وصوله بأيام قليلة بموجة من البرد القارس وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ليدخل الشتاء الحقيقي.

وتابع بأن شهر طوبة يستمر حتى الثامن من فبراير من كل عام في التقويم الميلادي، و أن كلمة طوبيا معناها أيضا غسيل أو تطهير، ومن خصائصه الطبيعية نمو الطبيعة من كثرة المطر وتخصيب الأرض، حيث يعرف شهر طوبة بأنه أول شهر في موسم النمو (البروييت) في مصر القديمة، وفيه تبدأ الحقول في الازدهار والنماء بعد العواصف التي تأتي فيه، ويبدأ الزرع والمحاصيل في تغطية الأراضي الزراعية.

ارتداء الملابس الثقيلة أفضل طرق الحماية من برد طوبة

أكد أن الأشهر الثلاثة طوبة وأمشير وبرمهات، تعمل بمبدأ السلف، وبينها يتم تبادل الأدوار، وما تتميز به من برد وزعابيب ودفء بنظام العشرات، فيضم كل منها 10 أيام من البرد، وأخرى زعابيب، وثالثة دافئة.

اما أهم خمس نصائح فهي ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء الكوفية التي تحمي الرقبة من البرد والإكثار من المشروبات الدافئة وأطعمة فيتامين سي والأكلات الشتوية (العدس) وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D، مثل الفواكه والخضروات، التي تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

وأشار إلى ضرورة العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك، كذلك يجب أن تحصل على راحة كافية، النوم 8 ساعات على الأقل، وتجنب البقاء مستيقظًا، هذا سيضمن أن حالتك المزاجية وصحتك في حالة ممتازة.