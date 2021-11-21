خريطة المناطق الأكثر برودة في مصر اليوم.. الحرارة تصل لـ7 درجات

تشهد اليوم الأحد بعض المناطق على مستوى الجمهورية انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة، منوهة لسقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

وحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعات الخبراء، ترصد «الوطن» المناطق الأقل انخفاضا لدرجات الحرارة اليوم على مستوى الجمهورية، بعد حدوث انخفاض في درجات الحرارة نحو 3-4 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

المناطق الأقل انخفاضا لدرجات الحرارة اليوم

وتأتي سانت كاترين في مقدمة المناطق الأكثر انخفاضا لدرجات الحرارة حيث سجلت درجات الحرارة العظمي فيها 14 بينما الصغرى 7 درجات لتكون بذلك أولى المدن التي يسيطر عليها الصقيع، وتليها في الانخفاض مدين «نخل» حيث سجلت العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

كما تشهد كل من القاهرة والإسكندرية ووادي النطرون وطنطا وشبين الكوم ودمنهور وبلطيم ومطروح والسلوم وبورسعيد ودمياط والزقازيق والمنصورة وطابا درجات الحرارة العظمي 20، وتتفاوت الصغرى بها.

بينما سجلت كلًا من الإسماعيلية والسويس والعريش وسيوة ورفح ورأس سدر ونويبع درجات الحرارة العظمي 21 درجة مئوية وتليهم في درجات الحرارة بارتفاعات طفيفة كل من الطور 23 17 وشرم الشيخ 25 18، والغردقة 25 18، ومرسى علم 26 17، والفيوم 22 13، وبني سويف 22 14، والمنيا 22 14، وأسيوط 22 13، وسوهاج 22 15، وقنا 23 15، والأقصر 24 15، وأسوان 25 16، وإدفو 25 16، وأبو سمبل 25 17، والوادي الجديد 24 14، وشلاتين 28 18، وأبو رماد 28 17، وحلايب 26 19، ورأس حدربة 26 19.

حالة الطقس اليوم

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

كما نوه خبراء الهيئة عن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء و«الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة.