المجلس الرئاسي الليبي يؤكد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده.

إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

وجاء ذلك خلال استقباله، سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، وناقشا آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

وأوضح رئيس المجلس، أن العلاقات الليبية - المالطية تشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

العلاقات الليبية المالطية

ومن جانبه، أكد سفير مالطا، عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.