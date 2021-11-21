«فاينانشيال تايمز»: سيف الإسلام القذافي لديه حظوظ في الفوز برئاسة ليبيا

قالت كلوديا جازيني، كبيرة المحللات في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من الصعب التكهن بما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك شريحة كبيرة من الشباب الساخط سيصوتون لسيف الإسلام باعتباره لم يكن طرفا في فوضى العشر سنوات الماضية في ليبيا، وفق ما نقلت صحيفة «المرصد» الليبية.

وتقول «جازيني»، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن هؤلاء الشباب ربما يرون أن تحذيرات سيف الإسلام القذافي حول انقسام ليبيا وتحذيره من الحرب الأهلية عام 2011 تحذيرات أثبتت صحتها، فضلا عن وجود قاعدة جماهيرية واسعة له وسط القبائل الموجودة في مناطق وسط وجنوب ليبيا.

وتقدم سيف الإسلام القذافي قبل أيام بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية بشخصه إلى مكتب مفوضية الانتخابات في سبها جنوب غرب ليبيا، ليزيد من تعقيدات المشهد الانتخابي الليبي.

ظهور مفاجئ لعائشة القذافي تدعو لانتخاب شقيقها

ودعت عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الليبيين إلى انتخاب شقيقها سيف الإسلام رئيسا لليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، زاعمة أن شقيقها يستطيع انتشال ليبيا مما هي فيه، في وقت تتحدث تحليلات سياسية عدة حول إمكانية فوز نجل القذافي رغم الانتقاضة ضد نظام والده عام 2011.

واعتبرت عائشة القذافي أن ترشح شقيقها صرخة وجهها لليبيين لإخراج ليبيا من وضعها الحالي، وقالت في بيان إن «سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة ‏في العسر واليسر».

وأضافت: «سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده»، مشددة على أن التصويت في الانتخابات السبيل الوحيد لخلاص ليبيا.