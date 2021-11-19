«رضا طعيمة» يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة «سهير البابلي»

كشف الدكتور رضا طعيمة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة «سهير البابلي»، بعد فترة طويلة من الاحتجاز داخل العناية المركزة بسبب تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية بسبب نوبة سكر تسببت لها فى مضاعفات.

الحاله الصحية للفنانة سهير البابلي

وقال الدكتور رضا طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي لا تزال كما هي دون أي تحسن، ويستمر الأطباء فى وضعها على الأجهزة بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي بسبب تواجد مياه على الرئة.

وتابع «طعيمه»، زوج ابنه الفنانة سهير البابلي، أنها لم تفق منذ عدة أيام، ولكن وجهها مُنير، لأنها كانت سيدة مخلصة لله وعلاقتها قوية بربها، ولذلك فهو رحيم بها وظهر هذا على وجهها، وطالب جمهور «البابلي»، بالدعاء لها لكى تعبر المحنة التى تعرضت لها مؤخرا .

تفاصيل أزمة سهير البابلي

يذكر أن السيدة نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، كشفت عن تعرض والدتها قبل شهرين تقريبا لنوبة سكر تسببت لها فى بوادر غيبوبة وتم نقلها للمستشفى وخضعت للعلاج، قبل أن تصاب بمضاعفات شديدة.

وأضافت أنها تعرضت لتوقف عضلة القلب وجلطة على الرئة ووجود مياه، ما سبب لها أزمة وتم احتجازها في العناية المركزة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وكانت تفيق بين الحين والآخر تنظر إليهم.

كما كشفت «نيفين»، أن نقابة الممثلين تتابع معهم الحالة أولا بأول كما أن هناك عددا من الفنانين تواصلوا معها للاطمئنان على صحتها وعلى رأسهم «يسرا وحلا شيحا وعمر زهران وأشرف زكي»، بالإضافة إلى إسعاد يونس التي زارتها في المستشفى.