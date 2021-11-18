زوج ابنة سهير البابلي عن حالتها الصحية: «ربنا يتولاها»

تدهورت الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي فى الأيام الأخيرة، بشكل كبير، حسبما كشف لنا دكتور رضا طعيمة زوج ابنتها نيفين الناقوري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كاشفا عن تفاصيل ما يحدث معها الآن، وأنها لا تزال فى العناية المركزة.

تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

وقال الدكتور رضا طعيمة، إن «الحالة الصحية الخاصة بالحاجة سهير، ساءت، وهي تعبانة فعلا جدا، ادعولها ربنا يتولاها، ويصرف عنها، لأنها كانت محبة لجمهورها، ولمصر ولشعب مصر بأكمله».

وأكد طعيمه: «هي كمان مبقتش بتفوق خالص، كانت قبل كدا ممكن تفتح عينيها شوية، لكن مبتفوقش خالص، ربنا يشفيها لأنها كانت تحترم جمهورها، وتختار أعمال ترفع من خلالها ثقافة ووعي المشاهد».

تفاصيل إصابة سهير البابلي

يذكر أن الفنانة سهير البابلي، كانت تعرضت لأزمة صحية شديدة بعد اصابتها بنوبة سكر تسبب فى شبه غيبوبة وتم نقلها الى المستشفي ولكن تمكن الأطباء من السيطرة على الأمر قبل أن يحدث لها مضاعفات.

كما أصيبت بتوقف فى عضلة القلب، وكذلك جلطة على الرئة، ومياه، وهو الأمر الذي سبب لها أزمة، وجعلها موضوعة على الأجهزة، لتتمكن من التنفس، وتتلقى الطعام من خلال الأجهزة.

وكانت ابنتها نيفين الناقوري، كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أن هناك كثير من الفنانين يسألون عنها دائما، منهم إسعاد يونس ويسرا وحلا شيحا، وعدد آخر من الفنانين.