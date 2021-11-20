رضا طعيمة يكشف تحسن صحة سهير البابلي: فتحت عينيها

طمأن دكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، الجمهور على حالتها الصحية، كاشفًا أنَّها تحسنت خلال اليومين الماضيين، وذلك في أثناء تواجدها في العناية المركزة بعدما فقدت الوعي، ومرور أكثر من يوم على عدم إفاقتها.

تحسن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

وقال رضا طعيمة زوج السيدة نيفين الناقوري: «الحمدلله، نشكر ربنا، حالتها اتحسنت عن الأول، هي الأول خضعت لجلسات علاج طبيعي، علشان تنشيط الدورة الدموية في الجسم».

وتابع طعيمة أنَّ الأسرة كانت حريصة على التواجد إلى جوارها والتضرع إلى الله، وقراءة القرآن والرقية الشرعية، مستكملًا «الحمدلله، فتحت عينيها، متكلمتش بس خطوة كبيرة إن هيا تفتح عينيها بعد ما كانت مش بتفوق خالص»

تفاصيل أزمة سهير البابلي

يذكر أنَّ السيدة نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي كانت قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تعرض الفنانة سهير البابلي لوعكة صحية نتيجة إصابتها بنوبة سكر وتمّ نقلها إلى المستشفي وتمكّن الأطباء من معالجتها قبل الدخول في غيبوبة، بعدها أصيبت بمضاعفات مع توقف عضلة القلب وجلطة في الرئة مما سبب لها أزمة في التنفس، ولكن مجددا تم السيطرة على الوضع ولكن ظلت في العناية المركزة، بسبب وجود مياه على الرئة تمنعها من التنفس بشكل طبيعي.